Von den Füchsen Duisburg wechselt Kevin Wilson zurück zu den Ratinger Ice Aliens.

Der 35-jährige Stürmer hat eine Ratinger Vergangenheit, denn er spielte bereits in Nachwuchsmannschaften, der damaligen 1b und in der ersten Mannschaft, bevor er zur Saison 2016/17 nach Dinslaken wechselte. Von 2018 bis 2020 lief er für die Neuwieder Bären auf, um 2021 zu den Füchsen Duisburg zu wechseln. Mit dem Team wurde er im vergangenen Jahr Meister und stieg in die Oberliga auf. Wilson bringt also eine gehörige Portion Erfahrung mit und wird die Abgänge in der Offensive zumindest teilweise kompensieren.



Nun hat sich herausgestellt, dass die zeitlichen Belastungen in der Oberliga doch zu groß sind, er bestritt am vergangenen Mittwoch sein letztes Spiel für die Füchse Duisburg.