​In der Vorbereitung Weltklasse, in der NRW-Pokalrunde Bezirksklasse. Beide Seiten sind natürlich stark übertrieben, doch die Leistungskurve der Dinslakener Kobras schwankt erheblich. Bislang hat niemand eine plausible Erklärung dafür.

Vielleicht war ja die letzte Woche diejenige, in der die Verantwortlichen der Kobras den Stein der Weisen gefunden haben. Um dies herauszufinden, sollte man am kommenden Wochenende als Kobra-Fan in der Schlangengrube vorstellig werden, denn die Kobras sind zum einen leichter Favorit, zum anderen leichter Außenseiter.

Am Freitag gibt’s das erste Mal in dieser Spielzeit das Aufeinandertreffen gegen den letztjährigen NRW-Ligisten TuS Wiehl. Und wir möchten all diejenigen warnen, die den Gegner auf die leichte Schulter nehmen wollen. Die Penguins sind auch in der Tabelle immer den Dortmunder Eisadlern dicht auf den Fersen gewesen, und was die Westfalen so auf der Pfanne haben, mussten wir Dinslakener am letzten Wochenende live erleben.

Bekannte Namen im Kader der Penguins sind Fehlanzeige, was aber nicht heißt, dass nicht jeder von ihnen auch Eishockey spielen kann. Da ist insbesondere psychologische Arbeit für den Giftschlangen-Coach Vanek angesagt, denn, wie man Eishockey spielt, wissen seine Jungs eigentlich. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Schlangengrube

Am Sonntag kommt dann Dauerrivale Ratinger Ice Aliens – natürlich ein Spiel mit dem gewissen Knistern und Derbycharakter. Im Hinspiel gab’s ein knappes 2:3, doch die Vanek-Truppe drängt darauf, dieses Ergebnis mehr als zu korrigieren. Hier beginnt die Partie um 19 Uhr.

Hier noch eine Info für alle Fans: Ab diesem Wochenende hat neben dem Ticketshop auch die Abendkasse wieder geöffnet. Dafür entfällt der Kartenvorverkauf donnerstags in der Geschäftsstelle der Eissporthalle.