Heimspiel für Ratingen am Sonntag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Sonntagabend gibt der Oberligist des Krefelder EV seine Visitenkarte am Sandbach ab. Die Mannschaft von Elmar Schmitz ist seit 2019 Bestandteil der Oberliga Nord.

Das Team vom Sandbach ist zuversichtlich, in dieser Partie eine andere Position einzunehmen, als in den Spielen gegen Essen. Zwar gibt es einige Ausfälle im Team von Andrej Fuchs, aber das wird es über die Saison immer wieder geben. Nach aktuellem Stand fällt Christoph Oster weiterhin mit Leistenproblemen aus. Tim Brazda und Stefan Traut sind verletzt, hoffen aber auf einen Einsatz am Wochenende. Vincent Robach ist erkrankt und wird wahrscheinlich ebenfalls ausfallen.

Gute Nachrichten gibt es aber auch, Maik Klingsporn wird zu seinem ersten Einsatz kommen. Patrik Gogulla wird voraussichtlich auch einen Test unter Wettkampfbedingungen starten, um festzustellen, ob er sich auf eine ganze Saison einlassen kann.