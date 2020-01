Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Mannschaft vom Sandbach gibt es keine Pause. Nach dem Pokalfinale am Dienstag warten auf die Ratinger Ice Aliens nun die Auftaktpartien in den Pre-Play-offs der Regionalliga West.

Und dort geht es gleich zur Sache. Am Freitag bei der EG Diez-Limburg und am Sonntag auf eigenem Eis gegen die Herforder Ice Dragons kommen direkt die schwersten Brocken aus der Hauptrunde auf das Team von Andrej Fuchs zu.

Doch in diesen Partien gibt es nichts zu verlieren. Nach vier Niederlagen in der Hauptrunde wäre es ein Ausrufezeichen, wenn die Ice Aliens den Rockets Punkte stehlen könnten. Ähnlich ist es mit den Ice Dragons, die nach trägem Start immer besser in die Saison gekommen sind. Sind gegen beide Gegner Punkte zu holen, wäre das für die Ice Aliens ein Motivationsschub, der für den Verlauf dieser Serie halten könnte.