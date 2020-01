Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ernüchterung bei den Ice Dragons – nach zehn Siegen in Folge unterlag der Herforder EV im Westfalenderby bei den Hammer Eisbären in der Regionalliga West mit 4:6 (2:0, 1:3, 1:3) und verpasste somit die vorzeitige Entscheidung im Rennen um Platz zwei in der Hauptrunde der Regionalliga West.

Dabei sah alles zunächst nach einem weiteren Erfolg für die Ice Dragons aus. Herford spielte im ersten Spielabschnitt geduldig und wartete auf die sich bietenden Möglichkeiten. Als die Hammer Eisbären ihre erste Strafzeit absaßen, schlug Killian Hutt erstmals für die Ostwestfalen zu, nachdem er von Luca Häuffler mit einem Querpass in Position gebracht wurde. In der zwölften Minute erhöhten die Gäste erneut in Überzahl durch Maximilian Droick auf 2:0 und ließen in der verbleibenden Spielzeit des ersten Drittels nichts mehr anbrennen.

Nach dem ersten Wechsel änderte sich das Bild. Hamm, das wie Herford auf zahlreiche Leistungsträger verzichten musste, versuchte sich in das Spiel hinein zu kämpfen, während die Ice Dragons es verpassten, an das recht gute erste Drittel anzuknüpfen. In der 27. Minute erzielte Kevin Thau für die Gastgeber in Überzahl den verdienten Anschlusstreffer und drängte danach auf den Ausgleich. Dieser gelang Igor Furda in der 32. Minute und als Kevin Trapp in der 36. Minute HEV-Goali ein drittes Mal überwand, lagen die Eisbären erstmals in Front. Herford konterte jedoch zwei Minuten später und erzielte noch vor der Pausensirene den Ausgleich zum 3:3 durch Guillaume Naud.

Doch auch im Schlussabschnitt setzte Hamm mehr Akzente und ging durch einen Doppelschlag durch Kevin Trapp (44.) und Thomas Ehlert (46.) mit 5:3 in Führung. Per Direktabnahme gelang Guillaume Naud mit seinem zweiten Tor in der 49. Minute der Anschlusstreffer und als Jonas Hoppe aufgrund eines Ellenbogenchecks für die Hammer Eisbären eine Zwei-Minuten-Strafzeit absitzen musste, bot sich für die Herforder die große Gelegenheit zum Ausgleich. Doch bereits nach wenigen Sekunden Überzahlspiel lief der HEV in einen Konter, den Kevin Orendorz schließlich zum entscheidenden 6:4 abschloss.

Coach Jeff Job zeigte sich nach der Begegnung unzufrieden: „Wir haben in den ersten 20 Minuten ein gutes Spiel gezeigt, jedoch aufgrund des zweiten und dritten Drittels verdient verloren und müssen in Zukunft wieder besser auftreten.“ Aufgrund der Niederlage ist es im Rennen um Platz zwei der Hauptrunde noch einmal spannend geworden. Herford hat drei Spieltage vor Schluss derzeit vier Punkte Vorsprung auf Hamm, wobei es in zwei Wochen noch einmal zu einem direkten Duell beider Teams kommt. Am kommenden Freitag sind um 20.30 Uhr die Ratinger Ice Aliens zu Gast, bevor Herford am Samstag um 20 Uhr zum letzten Spiel des Inter-Regio-Cups in Heerenveen antritt.