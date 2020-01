Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zum ersten Heimspiel des neuen Jahres erwartet die Grefrather EG am Sonntag, 12. Januar, um 19.30 Uhr den Neusser EV 1b im Grefrather EisSport & EventPark. Dabei geht es für das Team von der Niers im Duell mit dem Tabellennachbarn nicht ausschließlich um drei Punkte, ebenso haben sich Phoenix-Kapitän Andreas Bergmann & Co. vorgenommen, eine noch offene Rechnung zu begleichen.

Es war so etwas wie der Tiefpunkt der bisherigen Saison: Stark ersatzgeschwächt und zudem ohne jegliches Glück im Abschluss gegen NEV-Torhüter Rasmus Lundgren hatte die GEG am 15. Dezember im Hinspiel beim Aufsteiger eine bittere 2:4-Niederlage hinnehmen müssen. Damit schrumpften die Aufstiegsrunden-Ambitionen der Blau-Gelben auf das "Prinzip Hoffnung" zusammen. Angesichts des eher leichten Restprogramms der Konkurrenz um Platz vier nun wohl nicht mehr als eine rein theoretische Chance.

„Es gibt Niederlagen, die sind absolut verdient und manche, die sind einfach nur ärgerlich“, so GEG-Trainer Karel Lang im Rückblick auf die Hinspiel-Niederlage in Neuss. Immerhin ist seither mit dem Auswärtserfolg bei den Moskitos Essen und dem unerwarteten Punktgewinn beim Meisterschaftsfavoriten Eisadler Dortmund der Erfolg und damit das Selbstvertrauen an die Niers zurückgekehrt.

„Natürlich haben wir nun noch eine Rechnung zu begleichen und wollen zudem noch das Maximum aus der Vorrunde herausholen“, so der Grefrather Coach. Keine Frage, dass Sonntagabend im Derby mit dem niederrheinischen Nachbarn die Revanche gelingen soll.