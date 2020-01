Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach drei spielfreien Wochen startet die Grefrather EG am kommenden Wochenende mit zwei Auswärtsspielen ins neue Jahr. Am Samstag, 4. Januar, um 13.45 Uhr reisen die Blau-Gelben zum Nachholspiel nach Essen. Bereits am Sonntag, 5. Januar, ist man um 19 Uhr erneut im Ruhrgebiet, diesmal bei den noch ungeschlagenen Dortmunder Eisadlern zu Gast. Die Aufgaben könnten für GEG-Trainer Karel Lang und sein Team kaum unterschiedlicher sein.

Als Liga-Neuling hat sich die 1b-Vertretung der Moskitos Essen schon früh mit ihrer Außenseiterrolle in der NRW-Landesliga abfinden müssen. Mit gerade einmal neun Punkten aus elf Begegnungen rangieren die Stechmücken derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch für den Grefrath Phoenix verlief die bisherige Saison alles andere als erfolgreich. Immerhin gelang dem Team von der Niers im Hinspiel gegen Essen mit einem klaren 8:1-Erfolg der bislang höchste Saisonsieg. Auch diesmal sollen die Punkte aufs Grefrather Konto wandern, wenngleich Karel Lang davon ausgeht, dass sich die Gastgeber durchaus zur Wehr setzen werden: „Essen ist oft schwer einzuschätzen. Wenn wir sie unterschätzen, werden sie uns aber bestrafen“, ist sich der Phoenix-Trainer sicher. Dass seine Jungs den Neujahrsauftakt auf die leichte Schulter nehmen, schließt der Coach indes aus: „Wir wollen unbedingt das Erfolgserlebnis und werden den Knoten platzen lassen.“

Noch ein ganzes Stück schwerer dürfte für sein Team am Sonntagabend die Herausforderung bei den Dortmunder Eisadlern werden. Nach all ihren bisherigen zwölf Spielen gingen die Eisadler als Sieger vom Eis und schicken sich damit an, die Landesliga-Meisterschaft in die Ruhrstadt zu holen.

Im Hinspiel im Grefrather EisSport & EventPark unterlag das Team von der Niers nach großem Kampf und drei späten Gegentoren erst in der Schlussphase mit 3:6. Als Gast beim haushohen Meisterschaftsfavoriten dürfte sich die GEG auch diesmal allenfalls Außenseiterchancen ausrechnen. Dennoch wird man auch in Dortmund nichts unversucht lassen.