​Nach dreiwöchiger Spielpause geht es für die Grefrather EG an diesem Wochenende wieder um Landesliga-Punkte. Am Sonntagabend, 20. Februar, sind die Blau-Gelben bei den Young Moskitos Essen zu Gast. Erstes Bully ist um 19 Uhr.

Das Team von der Niers hatte die größere Termin-Lücke im Spielplan genutzt, um für die bevorstehende Schlussphase der Saison Kraft zu tanken und gleichzeitig im Training nochmal an der einen oder andere Schwachstelle im eigenen Spiel zu arbeiten. „Die knappe, wie vermeidbare 3:4-Niederlage gegen Solingen haben wir gut aufgearbeitet und schnell verkraftet. Die Stimmung im Team ist gut“, so Trainer Joschua Schmitz.

Eine positive Stimmung im Team und auch ein wenig Zweckoptimismus sind sicherlich hilfreich, wenn der Phoenix am Sonntagabend an den Essener Westbahnhof reist. Die als "Wundertüte" in die Saison gestarteten Young Moskitos haben sich längst als feste Größe in der Landesliga etabliert und verfügen über ein starkes Team mit jungen Talenten aus dem gesamten Ruhrgebiet.

Der deutlichen 0:7-Heimniederlage gegen Essen im Dezember möchte Joschua Schmitz jedoch nicht all zu viel Aussagekraft beimessen: "Das Hinspiel konnte Essen klar für sich entscheiden, da waren wir allerdings nur mit 10 Spielern, was für ein erfolgreiches Spiel sicher keine gute Voraussetzung ist. Wenn wir uns an unsere Spielprinzipien halten und es uns gelingt, die uns bewussten Fehler aus dem letzten Spiel abzustellen, sehe ich gute Chancen das Spiel diesmal positiv zu gestalten.