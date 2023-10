Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im ersten Pflichtspiel der Saison 2023/24 in der Regionalliga NRW kamen die Ratinger Ice Aliens gegen den EHC Troisdorf zu einem 9:1 (3:0, 1:1, 5:0)-Sieg.

300 Zuschauer sahen eine faire Partie, mit der Hauptschiedsrichter Priebsch keine Mühe hatte. Von Spielbeginn an übten die Ice Aliens Druck auf das Gehäuse der Gäste aus Troisdorf aus. Die Tore zum 1:0 durch Traut, das 2:0 durch Hodi und das 3:0 durch Tim Brazda nach dem ersten Drittel waren die logische Konsequenz.



Als Troisdorf im zweiten Abschnitt in der 21. Minute in Unterzahl durch Hubert zum 1:3- Ehrentreffer kam, stockte der Spielfluss bei den Aliens vorübergehend und es entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie. Bleyer netzte in der 35.Minute zum 4:1, ebenfalls in Unterzahl, dies bedeutete auch den Zwischenstand nach dem zweiten Drittel.

Letzter Abschnitt und hier kamen die Hausherren wieder mit Dampf aus der Kabine. Fünf weitere Treffer fielen, Nemec, Hodi, Tim Brazda, Clemens und erneut Nemec waren die Torschützen zum Endstand von 9:1. Troisdorf-Goalie Hacker bewahrte sein Team während der gesamten Spielzeit mit mehreren guten Paraden (46 Saves) vor einer höheren Niederlage.