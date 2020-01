Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem es für die Grefrather EG in der Landesliga-Hauptrunde trotz eindeutig ansteigender Formkurve nur für den fünften Tabellenplatz gereicht hatte, beginnt am kommenden Wochenende mit der Abstiegsrunde der Kampf um den Klassenerhalt.

Hier treffen die Blau-Gelben auf die Teams des EC Bergisch Land, Neusser EV 1b, Black Tigers Moers und Moskitos Essen 1b. Platz drei von fünf würde genügen, um den Abstieg zu verhindern, doch für das Team von der Niers ist klar: Der Klassenerhalt ist nicht genug.

Die Enttäuschung über das Verpassen der Aufstiegsrunde ist beim Phoenix längst einer neuen Entschlossenheit gewichen. Bereits in den letzten Begegnungen der Hauptrunde hatte die Mannschaft von Trainer Karel Lang erkennen lassen, dass Einsatzwille und Moral im Team durchaus intakt sind. Schließlich hatte die GEG sogar beim neuen Meister Eisadler Dortmund und beinahe auch bei den auf der Zielgeraden noch abgefangenen Wiehl Pinguins einen Punkt ergattern können.

Für die nun beginnende Abstiegsunde kündigt Karel Lang an, dass sich seine Grefrather Jungs nicht nur mit dem bloßen Klassenerhalt zufrieden geben wollen: „Wir haben zuletzt gegen die besten Mannschaften der Liga gezeigt, dass wir Eishockey spielen können. Wir wollen gut und erfolgreich die Saison beenden. Platz eins ist das Ziel.“

Bis dahin ist es aber noch ein Stück. In den acht Begegnungen der Runde (jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele) darf sich die GEG bestimmt nicht allzu viele Ausrutscher erlauben, will sie am Ende das neu gefasste Ziel auch sicher erreichen und die Spielzeit am 1. März mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Am Freitag, 24. Januar, erwarten die Blau-Gelben zum Rundenauftakt in eigener Halle die Moskitos Essen 1b. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Bereits am Sonntag, 26. Januar, geht es dann zum Rückspiel nach Essen (18.45 Uhr). Zwar gelang es der GEG mit 8:1 und 6:4 beide bisherigen Aufeinandertreffen der Saison für sich zu entscheiden, doch auch die Ruhrstädter zeigten sich zuletzt in sehr guter Form. Der Phoenix ist also gewarnt und wird den Tabellensiebten der Vorrunde ganz sicher nicht unterschätzen.

Für das Heimspiel gegen die Moskitos hofft das Team um Kapitän Andreas Bergmann auf die Unterstützung der Zuschauer und den ersten erfolgreichen Schritt in Richtung Klassenerhalt und Rundensieg.