​Von den Tryout-Spielern, die sich bei den Ratinger Ice Aliens für die kommende Saison empfehlen wollen, haben sich nun die ersten beiden Spieler für die zweite Phase qualifiziert. In den Vorbereitungsspielen bekommen sie nun Spielpraxis, um unter Wettbewerbsbedingungen ihre Qualitäten zu beweisen.

Daniel Fischer entstammt dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG und spielt seit 2016 bei den Young Aliens. Der 21 Jahre alte Stürmer ist aus Altersgründen nicht mehr für die U20 spielberechtigt und will sich jetzt im Seniorenbereich etablieren. In der vergangenen Saison erzielte er in 16 Spielen 32 Punkte. Bei den Ice Aliens wird er die Nummer 8 tragen.

Maximilian Kisters, der 19 Jahre alte Stürmer, der auch als Verteidiger eingesetzt werden kann, kommt vom der DNL-Mannschaft des EV Duisburg. Er stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs der Dinslakener Kobras und spielte in den Saisons 2017/18 und 2018/19 bei den Moskitos Essen in der DNL. Kisters läuft mit der Nummer 15 auf.

Damit ist die Vorbereitung der Ice Aliens in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen. Weitere Spieler aus anderen Teams befinden sich noch in der Sichtung. Aber auch die zahlreichen eigenen U20-Spieler, die regelmäßig mit trainieren, erhalten Ihre Chance.