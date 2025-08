Lesedauer: ca. 1 Minute

Wie wird der neue Verein in Essen heißen, der künftig in der Regionalliga West an den Start gehen wird? Ganz genau ist es noch nicht verkündet worden, klar ist aber nun: Er wird die Ortsbezeichnung Essen-West im Namen tragen und wie der einstige Bundesligist EHC Essen-West die Stadtfarben Gelb und Blau führen.

Bereits von 1983 bis 1994 existierte ein Verein mit dem Namen EHC Essen-West – als Nachfolger des EHC Essen und Vorgänger der nun insolventen Moskitos Essen. 1984 gelang dem Verein der Aufstieg in die 1. Bundesliga, aus der die Essener aber nach nur einem Jahr gleich wieder abstiegen und 1986 gar noch eine Klasse in die Oberliga heruntergereicht wurden. Dort gelang 1987 allerdings der sofortige Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga, der der Verein bis 1994 angehörte. Auch der einstige EHC Essen-West fiel finanziellen Problemen zum Opfer.

In der Essener Eishockey-Geschichte war der Name „Moskitos Essen“ bereits der sechste seit dem Jahr 1935. Los ging es als Essener RSC, der 1968 vom ERV Essen abgelöst wurde, der bis 1975 bestand. Nach nur einem Jahr als Essener SC hieß der Verein ab 1976 EHC Essen, dem wiederum 1983 der EHC Essen-West folgte. Ob die nun siebte Inkarnation des Essener Eishockey-Vereins auch den „Vornamen“ EHC tragen wird oder es vielleicht beim „ESC“ bleibt, den die Moskitos als Kürzel führten, ist aktuell noch nicht bekannt.