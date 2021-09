Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach gut einem Jahr Abstinenz stehen die Eifel-Mosel Bären wieder auf dem Eis. Zum Trainingsauftakt begrüßte Trainer Michal Janega seine Jungs zu einer lockeren Eiseinheit. Obwohl noch Akteure fehlten, merkte man den anwesenden Spielern die Lust auf Eishockey an. Wie schon in der Vergangenheit, trainieren auch wieder ein paar Juniorenspieler mit.

Damit die Bären gut in die neue Saison starten können, wurden zwei Testspiele gegen den EHC Zweibrücken 1b vereinbart. Zunächst gastieren die Bären am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober, 18 Uhr) in Zweibrücken, ehe eine Woche später das Rückspiel in Bitburg stattfindet (10. Oktober, 19 Uhr). Ab 24. Oktober startet dann für die Bären die neue Saison. Gegner der Bitburger in der Hessenliga sind die EJ Kassel, Eintracht Frankfurt, die Löwen Frankfurt 1b, die Roten Teufel Bad Nauheim, und die Luchse Lauterbach.

Auch im Nachwuchsbereich geben die Bären wieder Gas. Aktuell spielen 53 Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen. Dass sich im Verlauf der letzten Monate lediglich drei Kinder vom Verein abgemeldet haben, ist durchaus als Erfolg zu werten. Ziel ist es, auch weiterhin den Nachwuchs zu fördern. Daher wird es für Neulinge auch wieder eine Laufschule sowie Schnuppertrainings geben. Zudem geht´s dreimal pro Woche aufs Eis und im Sommer wird ein Athletiktraining im Stadion Bitburg angeboten. Wer Fragen hat oder weitere Informationen benötigt kann sich gerne an Patrick Berens unter [email protected] wenden.