​Nächster Sieg für die EG Diez-Limburg in der Regionalliga West: Die Rockets setzten sich überraschend deutlich mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) bei den Dinslaken Kobras durch. Die Gäste dominierten über weite Strecken das Geschehen auf dem Eis und hatte in Keeper Jan Guryca einmal mehr einen überragenden Rückhalt in den eigenen Reihen.

In Hamm gewonnen, daheim Neuwied geschlagen – die Kobras gingen mit viel Schwung in das Duell mit dem Spitzenreiter von der Lahn. Und mit vielen Spielern: 22 standen Trainer Milan Vanek zur Verfügung, mehr geht nicht. Auch der zuletzt lang verletzte Pascal Behlau sowie die beiden Neuzugänge Sören Hauptig (zuletzt Oberliga) und Dimitrii Kuznetsov (zuletzt Schweden) liefen für die Kobras auf. Bei den Raketen fehlten neben dem langzeitverletzten Kapitän und Topscorer Kevin Lavallee auch Pierre Wex und Kim Mainzer.

Dennoch gehörten die ersten Minuten der EGDL: „Wir haben gleich zu Beginn drei, vier klare Chancen, können diese aber nicht nutzen“, sagte Rockets-Trainer Frank Petrozza. „Stattdessen bekommen wir wie aus dem Nichts den Gegentreffer.“ Martin Benes überwand mit einem abgefälschten Schuss Jan Guryca zur 1:0-Führung für die Kobras (6.). „Danach waren wir einige Minuten nicht so stabil in unserem Spiel. In der Phase hätte sicherlich auch noch das 2:0 für Dinslaken fallen können.“ Aber Jan Guryca erwies sich einmal mehr als Ausnahme-Torhüter in dieser Liga – mit einer Fangquote von am Ende erneut rund 97 Prozent. Ein außergewöhnlich starker Wert.

Mit Beginn des zweiten Drittels riss der Spitzenreiter dann aber das Spiel an sich. „Wir haben dieses Drittel dominiert“, sagte Petrozza. Schon nach wenigen Sekunden traf Dominik Luft zum Ausgleich (21.), Kyle Piwowarczyk legte in Überzahl die erste Rockets-Führung des Abends nach (25.). Und mit dem zweiten Treffer von Luft (30.) war die Partie endgültig zugunsten der Rockets gekippt.

Die ließen auch im Schlussdrittel nichts mehr anbrennen. Durch die beiden späten Treffer von R.J. Reed (58.) und Andre Bruch (60.) schraubten die Gäste das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe. „Die Souveränität, mit der wir das Spiel am Ende gewonnen haben, hat mich ein wenig überrascht, denn Dinslaken war heute Abend komplett. Aber die werden sich noch finden und bleiben ein richtig starker Gegner. Ich freue mich sehr über diesen klaren Sieg für meine Mannschaft. Das war eine richtig gute Leistung bei einem sehr guten Gegner.“