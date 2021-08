Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die beiden rheinischen Eishockeyvereine Düsseldorfer EG und Neusser EV haben vereinbart, ihre sportliche Kooperation ab der kommenden Saison zu intensivieren. „Im Nachwuchsbereich werden wir unsere Zusammenarbeit auf das nächste Level heben, um so einen weiteren Baustein in der Ausbildungskette zu schliessen“, sagt Michael Staade, 1. Vorsitzender der DEG.

So kommen künftig regelmäßig Spieler aus dem Team der Deutschen Elite-Nachwuchsliga DNL der Landeshauptstädter parallel in der Regionalliga-Mannschaft der Neusser zum Einsatz. Und für die Mini-Kufencracks der U7- und U9-Teams melden die beiden Vereine, deren Eissporthallen nur gute zwanzig Autominuten voneinander entfernt sind, Spielgemeinschaften. „So bekommen möglichst viele Kinder die Gelegenheit, am Liga-Spielbetrieb teilzunehmen“, so der 1. Vorsitzende des NEV, Udo Tursas.



Bereits in der Vergangenheit kooperierten DEG und NEV, beispielsweise bei der Trainerausbildung mit gegenseitigen Hospitationen. Auch zusätzliche Trainingsoptionen über alle Altersklassen wurden genutzt. Mit Senioren-Torhüter Markus Endres kam in der vergangenen Saison zudem ein Goalie der Düsseldorfer DNL-Nachwuchsmannschaft per Doppel-Spiellizenz auch für die Neusser zum Einsatz. Eine Win-win-Situation für alle Seiten, wie sich herausstellte: Endres sammelte bis zum pandemiebedingten Saisonabbruch Spielpraxis im Seniorenbereich und überzeugte mit guten Leistungen im NEV-Trikot. Folgerichtig wechselt der 20-Jährige nun fest in die Quirinusstadt, wo er sein Studium mit dem Eishockeysport verbinden kann. Ein Beispiel, dem nach dem Willen der Verantwortlichen beider Vereine nun gerne weitere Spieler folgen dürfen.

NEV-Vorsitzender Udo Tursas freut sich über den namhaften Partner und die wertvolle Verstärkung für das First Team des NEV: „Die DEG ist eine Top-Adresse im deutschen Eishockey, die auch bei der Ausbildung hervorragende Arbeit leistet. Wir möchten in Neuss zukünftig mehr denn je auf junge Spieler setzen, die Düsseldorfer Talente passen dabei prima in unser sportliches Konzept und können ihrerseits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.“ Auch Sebastian Geisler, Trainer der 1. Mannschaft des Neusser EV, betont die Vorteile der höchsten deutschen Spielklasse im Amateurbereich: „Die Regionalliga ist als Ausbildungsliga ein sinnvolles Ziel für die Weiterentwicklung junger Spieler, die noch in der DNL spielen oder dieser entwachsen sind.“

Die Weichen sind demnach gestellt für eine fruchtbare Vereins-Zusammenarbeit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Neusser EV einen strategischen Partner aus der Region an unserer Seite haben“, so DEG-Vorsitzender Michael Staade. „Der Eishockeysport hat pandemiebedingt wahrlich keine einfache Zeit hinter sich liegen. Jetzt heißt es hoffentlich 'Back to Hockey'. Unsere beiden Vereinsorganisationen sind dafür gut aufgestellt und profitieren künftig stärker denn je voneinander.“