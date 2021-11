Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Joey Menzel präsentiert der Neusser EV einen weiteren Neuzugang. Dmitri Metelkov (22) bringt eine gute Ausbildung und Regionalliga-Erfahrung mit.

„Dmitri hat seine Qualitäten in den Duellen gegen uns bereits bewiesen, er ist ein schneller und kampfstarker Stürmer, der uns weiterhelfen wird“, freut sich Trainer Sebastian Geisler. Mit dem jungen Russen vergrößern sich die Optionen in der Offensive, in der mehrfach Verteidiger aushelfen mussten, um drei komplette Sturmformationen aufbieten zu können.



Metelkov wurde in seiner Heimatstadt Moskau bei Rus Moskva ausgebildet, ehe er sich im Alter von 17 Jahren der Düsseldorfer EG anschloss. Für die Landeshauptstädter spielte er drei Jahre in der Elite-Nachwuchsliga DNL, anschließend zwei Jahre für die Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga West. Der Stürmer gilt als äußerst fairer Spieler, der in den vergangenen vier Jahren gerade einmal 26 Strafminuten sammelte.