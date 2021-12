Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es läuft in letzter Zeit ganz gut bei den Dinslakener Kobras. Gegen jeden Gegner der Hauptrunde der Regionalliga West wurde schon gespielt und alle – bis auf die Duisburger Füchse – konnten bislang bezwungen werden.

Dies sollte die Mannschaft nun allerdings nicht dazu verleiten, Teams, die in der Tabelle unter ihnen stehen, zu unterschätzen. Vielleicht war das der Grund, warum sich die Neuwieder Bären am letzten Sonntag im Icehouse beim Spiel gegen die Eisadler Dortmund so schwergetan und den Siegtreffer erst zwei Minuten vor dem Ende erzielt haben. Da ist nach eigenen Angaben sinngemäß der Kelch nochmal knapp an ihnen vorüber gegangen. Vielleicht hat sich das Team von Trainer Leos Sulak von der 1:12-Niederlage der Dortmunder in Ratingen blenden lassen.

Das 4:5 der Dortmunder bei den Rheinland-Pfälzern sollte eigentlich Warnung genug für die Vanek-Männer sein, nicht jeden Tag gelingt ein 6:0 gegen die Bierstädter, wie im letzten Vergleich beider Mannschaften. Und hat man den Gegner erst einmal ins Laufen gebracht, ist es immer schwer, die Rückspultaste zu finden. Bei den Gästen sticht besonders die erste Reihe mit Potthoff, Thau und Loecke heraus, allesamt ehemalige Leistungsträger und Aktivposten des Oberligisten Hammer Eisbären. Sie wissen jede Verteidigung der Liga zu beschäftigen. Aber auch die restlichen Akteure können an guten Tagen für ihre Gegenüber sehr unangenehm sein. Das Heimspiel der Kobras beginnt am Freitag um 20 Uhr.

Zwei Tage später wartet eine wohl noch schwerere Aufgabe auf die Niederrheiner, denn am 19. Dezember sind sie bei den Ratinger Ice Aliens zu Gast. Das ewig junge Derby könnte seinem Namen einmal mehr gerecht werden, denn das 7:3 in der Dinslakener Eissporthalle werden die Aliens auf gar keinen Fall auf sich sitzen lassen. Zumal auch sie im Moment einen guten Lauf haben.

Die Kranken und Verletzten kehren langsam ins Team zurück und einer trifft momentan das gegnerische Tor, wie er will: Tim Brazda. Er teilt sich inzwischen als Nicht-Kontingentspieler den ersten Platz bei den erzielten Treffern mit Marek Malinsky. Überhaupt befinden sich unter den ersten 13 Topscorern fünf Ice Aliens.

Da wird sich am Sonntag die Defensivabteilung der Giftschlangen über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen können. Bei diesem Vergleich muss man den Hausherren auf jeden Fall die Favoritenrolle zusprechen. Aber inzwischen wissen wir ja, wozu Martin Beneš & Co. fähig sind. Aber auch sie benötigen einen guten Tag, um den Ice Aliens Paroli bieten zu können. Der Puck in der Eishalle am Sandbach wird am Sonntag erstmalig um 18 Uhr aufs Eis geworfen werden.