​Dominik Scharfenort spielt in der kommenden Regionalliga-Saison für die Dinslakener Kobras. Der 33-jährige Defensivspezialist wurde in Essen geboren und verbrachte am Westbahnhof auch die meiste Zeit als Nachwuchsspieler.

Im Seniorenbereich schnürte er in der Oberliga die Schlittschuhe für Ratingen, Herne und Essen, bevor es ihn wieder vier Jahre lang nach Ratingen zog. Es folgte ein einjähriger Abstecher nach Neuwied, um dann doch wieder 2019 für die Ice Aliens aufzulaufen.

Nach der ausgefallenen Spielzeit im letzten Jahr wagt er nun nochmal einen Wechsel und wird dem Giftschlangen-Abwehrverbund mit seiner Erfahrung zusätzliche Stabilität geben. Mit seinen 1,87 Meter Körpergröße verfügt er über die nötige körperliche Präsenz, die in Situationen rund ums eigene Gehäuse schonmal hilfreich sein kann.