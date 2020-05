Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der Bekanntgabe, dass die Dinslakener Kobras mit Trainer Milan Vanek und den Spielern Moritz Hofschen, Philipp Heffler, Dominick Spazier sowie Martin Beneš vier Akteure von einer weiteren Saison im Kobra-Dress überzeugen konnten, freuen sich die Giftschlangen, dass sich nun auch Stürmer Dennis Appelhans entschieden hat, weiterhin die Schlangenhaut zu tragen.

Dass der 28-Jährige eine wichtige Position im Team der Niederrheiner ist, belegt schon allein seine Statistik der letzten Spielzeit in der Regionalliga West: In 30 Partien versenkte er die Hartgummischeibe 21 Mal in des Gegners Netz und legte zwölf Mal bei einem Treffer für seinen Mitspieler auf.