​Das nächste Vorbereitungsspiel der Dinslakener Kobras beschert ihnen einen Gegner, gegen den man vor vier Spielzeiten letztmalig im Ligabetrieb angetreten ist.

Nach der Saison 2016/17 mussten sich die Eisadler Dortmund aus der Regionalliga verabschieden. Doch die Westfalen haben diesen Abstieg zur sportlichen Konsolidierung genutzt, erfahrene Akteure im Kader halten können und mit Zugabe von jungen, hungrigen Spielern ein Team zusammengestellt, das bis zur letzten Spielzeit in der Landesliga NRW keine unwesentliche Rolle gespielt hat. Die Arbeit des 1. Vorsitzenden Bernd Schnieder und seiner Helfer wurde auch vom Publikum honoriert. Waren es in der Relegationsrunde der Abstiegssaison noch 169 Zuschauer pro Spiel, konnten die Bierstädter diese Zahl im Durchschnitt auf 334 in der Hauptrunde und sogar 467 in der Aufstiegsrunde der letzten Saison steigern. Da werden sogar manche Regionalligisten neidisch nach Dortmund schauen.

Die Leistungsträger waren jeweils die Routiniers. Felix Berger, Tim Linke, Patrick Schnieder und Malte Bergstermann sind da exemplarisch zu nennen.

Nun sind die Eisadler in die Regionalliga aufgerückt und haben sich personell ordentlich verstärkt. Aus Hamm kamen Verteidiger Thomas Ehlert und Stürmer Robin Loecke, Verteidiger Josef Schäfer sowie das Sturmduo Ted Zeidler und Ben Busch schnürten zuvor für die Ratinger Ice Aliens ihre Schlittschuhe. Mit dem 33-jährigen Andre Kuchnia reaktivierte man einen Allrounder, der zwar in der letzten Spielzeit inaktiv war, davor aber für die Hammer Eisbären verteidigte. Abgerundet wird das Verstärkungspaket durch Goalie Philipp Weißgärber, der noch in der letzten Saison das Gehäuse des DNL2-Clubs Young Roosters Iserlohn sauber hielt.

Gespielt wird am Freitag, 18. September, um 20 Uhr.