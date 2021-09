Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem NRW-Pokal starten die Dinslakener Kobras in die Saison 2021/22. Die Giftschlangen treten am Freitag beim Dauerrivalen Ratinger Ice Aliens an und empfangen am Sonntag die Eisadler Dortmund, die ihren Kader für den Regionalligabetrieb aufgepeppt haben.

Wenn am Freitag um 20 Uhr das erste Bully in der Eishalle am Sandbach fällt, steht den Kobras eine Mannschaft gegenüber, die dem Zuschauer anhand der Namen, vor allem die der Verteidiger, die Zunge schnalzen lässt, und dies, obwohl Akteure wie die Brazda-Zwillinge, Benjamin Hanke, Dennis Fischbuch und Dmitri Metelkov in den Ratinger Sturmreihen zu finden sind.

Aber auch die Verteidiger haben klangvolle Namen und gehören sicherlich zur besseren Riege in unserer Liga. So ist beispielsweise Maik Klingsporn vom Oberligisten Herner EV nach Ratingen zurückgekehrt, Patrik Gogulla hat früher bis rauf in die DEL2 verteidigt, mit Francesco Lahmer hat man einen sehr guten Offensiv-Verteidiger aus Neuss losgeeist und die Qualitäten von Simon Migas und Dustin Schumacher sind hinlänglich bekannt.

Die Testspielergebnisse waren analog zu denen der Kobras. Gegen die Oberligisten Essen und Krefeld gab’s nichts zu holen (2:9 und 1:9), gegen Regionalliga-Aufsteiger Troisdorf gewann die Mannschaft von Trainer Andrej Fuchs dafür mit 10:3 zweistellig. Es dürfte also ein Duell auf Augenhöhe werden.

Allerdings wird Milan Vanek auf zahlreiche Akteure verzichten müssen: Dominick Spazier, Justin Schrörs, Sven Schiefner, Pawel Kuszka und Lias Töbel werden am Wochenende definitiv fehlen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Verteidiger Niklas Clusen. Trotzdem gibt der Coach die einzig wahre Marschroute vor: Wir fahren nach Ratingen, um zu gewinnen und auch am Sonntag gegen Dortmund wollen wir am Ende mehr Tore auf der Anzeigetafel stehen haben als der Gegner.“

Auch das wird nicht so einfach, denn die Westfalen haben den größten Teil ihres in den letzten Spielzeiten so erfolgreichen Kaders gehalten und sich mit Kevin Thau, Oliver Kraft und Dustin Demuth ein Trio vom Oberligisten Hammer Eisbären an die Strobelallee geholt, das schon allein ganze Spiele entscheiden kann. Mit einem einzigen Testspiel war die Dortmunder Vorbereitungsphase allerdings ziemlich kurz. Das Duell in der Bierstadt gegen den Neusser EV endete für das Team von Trainer Waldemar Banaszak 3:4.

Die Begegnung bei den Ratinger Ice Aliens beginnt am Freitag, 24. September, um 20 Uhr. Die Partie am Sonntag, 26.September, in der Schlangengrube gegen die Dortmunder Eisadler um 19 Uhr.