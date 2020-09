Lesedauer: ca. 1 Minute

​Noch ist unklar, wann die Ligaspiele der Regionalliga West starten werden, doch die Vereine aus dieser Liga haben ihrerseits Testspiele festgelegt. So spielten auch die Dinslakener Kobras vor zwei Wochen beim Oberligisten Krefelder EV und unterlagen mit 4:9. Nun steht das Rückspiel gegen die Seidenstädter an.

Indes hat der Kader der Kobras nochmal Zuwachs bekommen. Luis Esser, Sohn des sportlichen Leiters Thomas Esser und Stürmer beim Kooperationspartner ERV Dinslakener Kobras, soll die Gelegenheit erhalten, mit seinen bald 16 Jahren in den Seniorenbereich hinein zu schnuppern und die Gepflogenheiten in der Regionalliga West jetzt schon kennen zu lernen.

Der Vergleich seinerzeit in Krefeld fand ohne Zuschauer statt. Nun gibt es am Freitag, 4. September, um 20 Uhr das Rückspiel in der Schlangengrube und man wird sehen, ob die Dinslakener noch ein Stück näher an das Team von Chefcoach Elmar Schmitz herangekommen sind.

Die Partie findet vor Zuschauern statt, alles in allem sind 300 Zeitzeugen an diesem Abend erlaubt. Im Zuge der Corona-Schutzverordnung mussten die Kobras den Verkauf der Eintrittskarten über ein Ticketsystem einführen, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Zuschauer auf welchem Platz gesessen hat.

Ein kleines Kartenkontingent wird es am Spielabend auch im Büro der Eissporthalle erhältlich sein, damit auch Fans ohne Internetzugang die Möglichkeit haben, ihre Mannschaft zu sehen. Doch wer die Möglichkeit hat, die Eintrittskarte über den Ticketshop, den man auf der Homepage der Kobras findet, zu ergattern sollte dies auch tun. Die Tickets gibt es unter: https://tickets.snapticket.de/events?lang=de&distributionId=178491

Auch in der Eishalle werden einige Abläufe anders sein, der Corona-Hygieneschutzverordnung geschuldet. Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen, Abstandspflicht (gilt nicht auf den Sitzplätzen), Verwendung von bereitgestellten Desinfektionsmitteln, um nur ein paar Auszüge zu benennen. Das vollständige Hygienekonzept gibt es auf der Homepage der Kobras unter: https://www.kobras-dinslaken.de/hygienekonzept/