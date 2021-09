Lesedauer: ca. 1 Minute

​Milan Vanek hatte es im letzten Monat bereits angekündigt. „Wir werden unseren Kader im September noch anpassen“, ließ der Übungsleiter der Dinslaken Kobras damals verlauten.

Nun wurde es auch in die Tat umgesetzt. „Wir bedanken uns bei Stürmer Sebastian Bürgers, aber so leid es mir tut, am Ende hat es für ihn nicht gereicht. Wir wünschen ihm sportlich und privat nur das Beste auf seinem weiteren Weg“, so Vanek weiter.

„Dafür können wir vermelden, dass Verteidiger Noah Kalinowski ab sofort fest zu unserer Mannschaft gehört. Er hat in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen und soll in dieser Saison den nächsten Schritt bei den Kobras machen“, sagt der Dinslakener Trainer. Der 22-Jährige hat das Eishockeyspielen beim Neusser EV erlernt und inzwischen auch für Ratingen und Duisburg die Schlittschuhe geschnürt.