​Zwar haben sich die Hoffnungen auf den Pokalgewinn im Rahmen des NRW-Pokals für die Dinslakener Kobras erledigt, dennoch stehen zum Abschluss zwei Auswärtsbegegnungen für die Giftschlangen an.

Dabei verschlägt es die Vanek -Truppe am Freitag, 9. Oktober, nach Dortmund an die Strobelallee, zwei Tage später müssen sie dann beim TuS Wiehl antreten. Milan Vanek möchte dabei unter Wettkampfbedingungen an den Unzulänglichkeiten im Spiel seiner Mannschaft arbeiten. Das Hinspiel gegen die Dortmunder Eisadler ging mit 3:4 an die Westfalen, gegen die Wiehler Penguins konnten die Giftschlangen mit 5:3 den bisher einzigen Sieg in diesem Wettbewerb erzielen.

Die Partie in Dortmund beginnt um 20 Uhr, die Sonntagspartie beim TuS Wiehl startet um 17 Uhr.