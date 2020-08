Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die nächste Neuverpflichtung bei den Dinslakener Kobras ist Kevin Sauer.

Der 20-jährige Stürmer wurde in Neuwied geboren und spielt bei den Kobras seine erste Seniorensaison. Zuletzt spielte er bei den U20-Teams der Löwen Frankfurt und der Roten Teufel Bad Nauheim. Jetzt will er sich auch bei den Senioren in der Regionalliga beweisen.