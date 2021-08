Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei Brüder in einer Mannschaft sind zwar nichts gänzlich Ungewöhnliches, aber alltäglich ist es auch nicht und deshalb im Falle der Brüder Pfeifer und den Dinslakener Kobras zumindest etwas Erwähnenswertes.

Tristan Pfeifer, ein 18-jähriger Verteidiger, hat die komplette Ausbildung beim Krefelder EV genossen, erhielt aber in der U23-Oberliga-Mannschaft für sein Empfinden zu wenig Eiszeit und entschied sich zu einem Vereinswechsel. Bruder Sebastian ist Stürmer und sechs Jahre älter als Tristan, hat aber nahezu die gleiche Ausbildung in Krefeld erhalten, sich allerdings seit 2016 eine Auszeit genommen. Inspiriert vom Vereinswechsel seines „kleinen“ Bruders packte ihn dann wieder das Eishockeyfieber und auch er heuerte daraufhin bei den Dinslakener Giftschlangen an.