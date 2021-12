Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dinslakener Kobras empfangen am Freitag die Ratinger Ice Aliens, den Tabellenzweiten der B-Gruppe in der Qualifikation, der in der Regionalliga West aktuell auf Platz fünf und damit einen Platz hinter den Giftschlangen rangiert.

Wie die Kobras haben auch sie bislang zwei Partien gespielt, allerdings ohne dabei einen Punkt mitzunehmen. Doch ihre Aufgaben hatten es in sich. Denn wie die Dinslakener mussten sie sich auch den Duisburger Füchsen stellen, hinzu kam ein weiterer vergleich mit dem Gruppensieger der Gruppe B in der Quali, den Neuwieder Bären. Die Aliens mussten beide Begegnungen mit 1:5 abgeben.



Jedoch muss bei dieser Bewertung auch berücksichtigt werden, dass sie personell stark angeschlagen waren. Das Team hatte der Corona-Virus und auch die Erkältungswelle erreicht, sodass viele Akteure passen mussten. Beim Spiel in Neuwied waren es gerade einmal elf Feldspieler und ein Goalie, die sich bis zum Schluss tapfer wehrten. Bleibt abzuwarten, welches Aufgebot die Fuchs-Mannschaft am kommenden Freitag in der Schlangengrube aufbieten wird. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Es gilt die 2G-Regel für Personen ab 16 Jahren.

Zwei Tage später sind die Dinslakener wieder in Dortmund zu Gast. Es ist zu erwarten, dass sie wieder voll bei der Sache sein werden, denn diesmal geht es für sie nicht um die „goldene Ananas“, wie beim letzten Aufeinandertreffen. So wie die Kobras waren auch die Eisadler gegen den Neusser EV erfolgreich, wenn auch erst durch ein Empty-Net-Tor. In der Regionalliga belegen die Dortmunder aktuell Platz drei, rangieren also einen Platz vor der Vanek-Truppe.

Trotzdem fahren die Giftschlangen als Favorit in die Bierstadt und alles andere als ein Drei-Punkte-Sieg wäre schon eine kleine Enttäuschung. Um 19 Uhr geht es am Sonntag an der Strobelallee um 19 Uhr los.