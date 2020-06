Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Freude darüber, dass Verteidiger Jerome Baum auch in der nächsten Saison und in der danach für die Dinslakener Kobras spielen wird, konnte Coach Milan Vanek kaum verbergen: „In nur einer Saison ist Jerome zu einer absoluten Stütze in unserem Team geworden.“

Der Trainer erklärt außerdem: „Ich freue mich sehr, dass er weiterhin für die Kobras die Schlittschuhe schnürt. Er ist lauf- und stocktechnisch stark, hat ein gutes Auge für den ersten Pass und in der letzten Spielzeit trotz Anwendung gesunder Härte nur 18 Strafminuten angesammelt. Mich freut aber besonders, dass er die gesamte letzte Saison über körperlich topfit war. Dies zeugt von einer guten Einstellung zu unserem Sport“, macht der Schlangenbeschwörer klar, warum es gut ist, dass der 28-jährige auch zukünftig die Schlangengrube sein Zuhause nennt.