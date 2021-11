Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 9:1 (3:1, 2:0, 4:0)-Sieg über die Grefrather EG untermauerten die Dinslakener Kobras nicht nur die Ambitionen auf den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsrunde der diesjährigen Spielzeit, sie stellten bei gleichzeitiger 2:12-Niederlage der Eisadler Dortmund gegen die Füchse Duisburg vorzeitig sicher, dass sie auch in der nächsten Saison der Regionalliga zugehörig sein werden.

Des weiteren sind sie durch diese drei Punkte auch schon für die im Anschluss beginnende Hauptrunde der Regionalliga West qualifiziert.

Doch das hohe Ergebnis sollte nicht über die Probleme hinwegtäuschen, die ihnen der Tabellenletzte in einigen Passagen der Partie gemacht hat. Insbesondere im Mittelabschnitt war das Spiel der Kobras zerfahren und im dem gegnerischen Gehäuse hätte es eigentlich deutlich häufiger klingeln müssen, als dies der Fall war. Aber auch die Gäste hatten beste Möglichkeiten, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Allein drei Alleingänge auf das Kobra-Gehäuse waren erfolgversprechend, bis Justin Schrörs einmal mehr sein Können aufblitzen ließ und Chance um Chance vereitelte.

Die Dinslakener traten ersatzgeschwächt an, angeschlagene Spieler wurden geschont. Sie durften von der Tribüne zuschauen. Dafür war Pawel Kuszka nach auskurierter Verletzung wieder mit von der Partie und einen Neuen durften die Zuschauer auch begutachten. Denn in der Verteidigung lief zum ersten Mal Dennis Mensch, Sohn des in Dinslakener Eishockeykreisen bekannten Dietmar Mensch, für die Giftschlangen auf. Dennis Mensch ist eigentlich Spieler in der Nachwuchsabteilung der Düsseldorfer EG, seit Kurzem allerdings auch mit einer Förderlizenz für die Kobras ausgestattet. Er hinterließ bei seinem ersten Auftritt einen guten Eindruck und konnte zu den neun Treffern zwei Vorlagen beisteuern. Verzichten müssen dafür die Dinslakener zukünftig auf die Brüder Pfeifer, denn Tristan und Sebastian haben die Kobras auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Besucher hatten kaum Platz genommen, als Kapitän Joey Menzel seine Kobras nach gut einer Minute bereits in Führung brachte. In der zehnten Spielminute bekamen die Hausherren einen Penaltyschuss zugesprochen, weil ein Dinslakener Stürmer regelwidrig am Torschuss gehindert wurde, doch Kristof Kelsch, der diesen Strafschuss ausführte, scheiterte am Grefrather Torhüter. Nur eine Minute später gab es dafür den Einschlag auf der anderen Seite, als sich die Grefrather für eine kurze Sequenz im Verteidigungsdrittel der Vanek-Truppe festsetzen konnte und ihre Angriffsbemühungen durch den Treffer von Roby Haazen erfolgreich abschlossen. Nach zwei weiteren Spielminuten rückte Philipp Heffler mit seinem 2:1 die Verhältnisse auf dem Eis wieder zurecht. Pawel Kuszka stellte in der 15. Spielminute auf 3:1.

Es folgte eine längere Durststrecke, was den Torjubel für die Dinslakener Fans betraf. Erst kurz vor Mitte des zweiten Drittels gab Nils Cleven den Fans dazu Anlass, als er in der 29. Spielminute einen Schlagschuss von Alex Richter gekonnt mit seiner Schlägerspitze abfälschte. Zu erwähnen wäre im Mittelabschnitt noch das Unterzahltor zum 5:1 von Philipp Heffler in der 37. Spielminute. Ansonsten blieb dieser Abschnitt ereignisarm. Dies sollte sich im letzten Drittel ändern.

Es begann in der 46. Spielminute mit einer handfesten Meinungsverschiedenheit von insgesamt vier Akteuren, die die meisten Zuschauer zurück aus ihrem Dornröschenschlaf holte. Jetzt nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf und die Hausherren legten einen Zahn zu. Die Folge: Vier Treffer zwischen der 53. und 56. Spielminute sorgten endgültig für klare Verhältnisse auf dem Eis. Für die Tore zeichneten zweimal Dennis Appelhans, Alexander Richter und Kristof Kelsch verantwortlich. Dementsprechend konnten die Fans der Kobras einmal mehr mit einem guten Gefühl den Heimweg antreten.