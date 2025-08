Neuer Verein in der Regionalliga West

Die Katze, nein der Adler ist aus dem Sack: Der Nachfolgeverein der Moskitos Essen hat seinen Namen gefunden. Der Verein vom Westbahnhof heißt künftig: Eagles Essen-West.

Schon vor kurzem hatten die Essener, deren finanzielle Probleme dem Vorgängerverein über den Kopf gewachsen waren, verkündet, wieder zu der Ortsbezeichnung Essen-West zurückkehren zu wollen. Bereits von 1983 bis 1994 hieß der dortige Club EHC Essen-West, der vornehmlich in der 2. Bundesliga spielte, aber auch ein Jahr lang in der 1. Bundesliga aufs Eis ging. Zudem führen die Eagles nun wieder, wie einst der EHC, die Stadtfarben Blau und Gelb.

Im Namen und Logo spiegeln sich das „E“ in den Eagles und das „W“ in den Flügeln des stilisierten Adlers wider.

Wie es personell weitergeht, wurde noch nicht bekanntgegeben. Beispielsweise stellt sich die Frage, ob Thomas Böttcher nun auch bei den Eagles als Vorsitzender fungiert. Auf und neben dem Eis soll es laut einer Meldung der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bereits zwei Entscheidungen geben. Mikhail Nemirovsky, der die Moskitos in der Oberliga hätte trainieren sollen, soll nun auch der Coach der Eagles Essen-West in der Regionalliga sein. Zudem soll Stürmer Enrico Saccomani seine Bereitschaft erklärt haben, am Westbahnhof zu bleiben.

Der Name Eagles Essen-West ist nun bereits die siebte Bezeichnung des Vereins.