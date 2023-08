Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dennis Fischbuch kann den Zeitaufwand nicht mehr leisten und spielt somit in der kommenden Saison nicht mehr für die Ratinger Ice Aliens.

Dennis Fischbuch ist schon seit der Saison 2015/16 Bestandteil der Aliens. In coronageprägten Jahren mit Saisonausfällen gelangen ihm insgesamt in 159 Partien 288 Punkte (113 Tore und 175 Assists) und er bekam nur 65 Strafminuten „aufgebrummt“. Doch nun ist Schluss, Chef-Trainer Frank Gentges weiß um die Wichtigkeit seines letztjährigen Kapitäns und bedauert seine Entscheidung sehr: „Wir hatten heute unserer finales Gespräch mit Dennis und was ich befürchtet habe, hat sich jetzt bestätigt. Dennis ist es nicht möglich, weiter für uns zu spielen. Wir standen durchgehend in Kontakt, ich hatte noch eine leise Hoffnung, aber schlussendlich ist seine Entscheidung absolut nachzuvollziehen.“