​Am Sonntagabend stand er beim Derby gegen die EG Diez-Limburg an der Seite des verletzten Sven Schlicht bereits unmittelbar neben der Neuwieder Spielerbank, ab dem kommenden Wochenende soll Deion Müller für den EHC „Die Bären“ 2016 wieder in kompletter Ausrüstung auf der anderen Seite der Bande mitwirken.

Der 24-jährige Angreifer trat nach der vergangenen Saison in Sachen Eishockey etwas kürzer, hielt sich in Bad Nauheim fit und schoss Tore seitdem eher mit dem Fuß in der Kreisoberliga Friedberg für den TSV Ostheim.

„Deion wird uns bis zum Saisonende unterstützen. Wie wertvoll er ist, hat er in den Saisons 2017/18 und 2018/19 gezeigt“, sagt EHC-Manager Carsten Billigmann. Müller erzielte in diesen beiden Jahren in 76 Begegnungen 22 Tore und bereitete 31 Treffer vor. „Durch Deions Rückkehr gewinnt unser Kader für die entscheidende Phase noch einmal an Qualität und Tiefe. Wir freuen uns, dass er nach Neuwied zurückkehrt und wieder für uns spielt“, so Billigmann.