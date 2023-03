Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der Saison ist vor der Saison. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren und die EG Diez-Limburg macht Nägel mit Köpfen. Die wichtigste Personalentscheidung wurde bereits frühzeitig getroffen. Carsten Gosdeck übernimmt das Ruder und wird neuer Headcoach der Rockets.

Der 43-Jährige ist seit seinem vierten Lebensjahr im Eishockeysport aktiv und bestritt dabei in seiner langen Karriere als Spieler für Oberhausen, Bad Nauheim, Iserlohn, Krefeld, Dresden, Erfurt, Landsberg, Lausitz, Riessersee, Bremerhaven, Heilbronn und Essen über 1000 Spiele als Profi in der DEL, DEL2 und Oberliga. Als Trainer führte Gosdeck zuletzt die Sharks aus Kempten in die Bayernliga und erreichte dort auf Anhieb in den Playoffs das Halbfinale.



„Ich verfolge die Entwicklung bei den Rockets schon länger“, führt der neue Cheftrainer aus. „Da ich aus Köln komme und lange in Bad Nauheim gewohnt habe, besteht natürlich ein direkter Bezug zum Eishockeystandort Diez-Limburg. Bereits im letzten Sommer gab es erste Kontakte, die nun intensiviert wurden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr gut und es wurde schnell deutlich, dass Vorstellungen und Zielsetzungen nahezu identisch sind. Ich komme zu den Rockets, um Titel zu gewinnen. Nach derzeitigem Stand werden wir an zwei Wettbewerben teilnehmen, das Ziel ist daher der Gewinn des Doubles.“

Gosdeck wird in den nächsten Wochen zusammen mit Arno Lörsch, der weiterhin als Sportlicher Leiter für die Rockets tätig ist, an der Zusammenstellung eines Kaders arbeiten, der in allen Wettbewerben erfolgreich sein wird.