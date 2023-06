Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ratinger Ice Aliens können auch in der kommenden Saison auf die Routine von Benjamin Hanke setzen.

Der 33-jährige Rechtsschütze ist bei den Ice Aliens schon eine feste Größe. Mit wenigen Ausnahmen (Herne, Duisburg, Hamburg) spielte Hanke in Ratingen und so wird es auch in der Spielzeit 2023/24 sein. Verletzungsbedingt konnte er letzte Saison nur 13 Spiele für die Ice Aliens bestreiten, in denen ihm sechs Tore und 16 Assists gelangen. Dabei erhielt er zwölf Strafminuten.



Benjamin Hanke freut sich auf die kommende Spielzeit: „In der letzten Saison gehörten wir zu den absoluten Top-Teams, leider konnte ich verletzungsbedingt meinen Anspruch an die Saison nicht umsetzen, da ich durch einen komplizierten Fingerbruch monatelang aussetzen musste. Ich werde alles daransetzen, eine erfolgreiche Saison mit den Ratinger Ice Aliens zu spielen.“