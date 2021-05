Lesedauer: ca. 1 Minute

​Als Andrej Fuchs, der Trainer der Ratinger Ice Aliens, im Februar 2020 seinen Vertrag für die Saison 2020/21 verlängerte, konnte niemand ahnen, dass nach wenigen Vorbereitungsspielen bereits Schluss war und die Meisterschaftsspiele gar nicht stattfinden würden. In den Vorbereitungsspielen konnte die Mannschaft unter anderem gegen Hamm und Essen überzeugen.

Nun bekommt Fuchs die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem Vorstand ein schlagkräftiges Team zu formen, dass in der kommenden Saison 2021/22 eine gute Rolle in der Regionalliga West spielt.

Andrej Fuchs ist eine Identifikationsfigur bei den Ice Aliens und ein Markenzeichen für den Eishockeysport in Ratingen. In den nächsten Tagen und Wochen werden die finalen Gespräche mit allen Spielern des letztjährigen Kaders geführt. Fast alle haben bereits ihr Interesse bekundet, auch in der Saison 2021/22 am Sandbach aufzulaufen. In einigen Fällen ist noch zu klären, ob die berufliche Situation oder die gesundheitlichen Voraussetzungen einer Vertragsunterzeichnung für die Regionalliga nicht im Wege stehen. Beim ersten Online-Meeting mit Fitness-Coach Sebastian Kiesel waren 21 Spieler zugeschaltet. Neben einigen bereits fest in den Kader der ersten Mannschaft aufgerückten Ex-Junioren stehen auch sieben Spieler der letztjährigen U20, die den Kampf um einen Platz im neuen Kader aufgenommen haben. In den letzten beiden Wochen hat Sebastian Kiesel die Mannschaft bereits mit Trainingsplänen versorgt, dies wird auch in den kommenden fünf Wochen fortgesetzt, bevor ab dem 21. Juni das Fitness-Präsenztraining startet. Dieses soll auf den Start des Eistrainings am 9. August in Ratingen vorbereiten. Geplant sind auch einige Eiseinheiten in Wesel.