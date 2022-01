Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beim Tabellenschlusslicht, dem Neusser EV, siegten die Ratinger Ice Aliens am Sonntagabend mit 9:4.

Den Gastgebern war anzumerken, dass nach der zweiwöchigen Spiel- und Trainingspause der Spielfluss und die Routine gelitten haben. Dennoch ging der NEV in der sechsten Minute durch Metelkov in Führung, die Ice Aliens hatten mal wieder den Wecker nicht gehört. Der läutete nun aber laut und nur 50 Sekunden später glich Tim Brazda aus. Weitere drei Minuten später war es wieder Tim Brazda, der die Führung für die Ice Aliens herstellte. Danach tat sich eine Weile nichts, erst kurz vor der Pause erhöhte Dennis Fischbuch auf 3:1.

Im zweiten Abschnitt schloss Neuss schon früh mit dem 2:3 durch Pejcic auf, doch Dennis Fischbuch antwortete in der 26. und 37. Minute zum Zwischenstand von 5:2.Der letzte Abschnitt wurde torreicher, da die Aliens zu leichtfertig in der Defensive waren. Tim Brazda in der 45. und Daniel Fischer in der 47. Minute entschieden die Partie schon früh im Drittel, die Gegentreffer durch Metelkov und Stein waren nur noch Ergebniskosmetik. Den Schlusspunkt setzten Florian Evertz in der 55. und David Bineschpayouh in der 56. Minute.

Christoph Oster, der bereits am Freitag unter Schmerzen gespielt hatte, räumte in der 52. Minute das Feld, da sich die Schmerzen verstärkt hatten. Fabian Artmann ging für ihn zwischen die Pfosten und machte seine Sache gut. Zwar fing er sich schnell einen Gegentreffer ein, doch in dieser Situation ließ ihn die Defensive im Stich.

Mit einem Sieg und einer Niederlage am Wochenende stehen die Ice Aliens weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz, sind aber noch in Schlagdistanz zu Rang drei.