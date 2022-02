Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESC Dresden hat wegen nicht ausreichender Mannschaftsstärke in Folge des Infektionsgeschehens seine Spiele am kommenden Wochenende abgesagt.

Die beiden betroffenen Gegner haben allerdings schnell reagiert. Nunmehr spielt FASS Berlin am Samstag, 5. Februar, um 19 Uhr im Erika-Heß-Eisstadion gegen Tornado Niesky.

Das Niesky-Spiel war eigentlich erst für den 13. März geplant. So bleibt es für FASS bei einem Doppel-Wochenende, denn am Sonntag, 6. Februar, um 16 Uhr treten die Weddinger bei den Eisbären Juniors in Hohenschönhausen an.