​In der Defensive kann FASS Berlin weiter auf Sebastian Eickmann setzen. Der 30-Jährige kam 2018 vom Herner EV nach Berlin und geht in seine dritte Saison im Wedding. Er wird weiter das Trikot mit der Nummer 44 und dem „A“ tragen.

„Eicki“ begann seine Karriere beim SC Riessersee, für den er 104 DNL-Spiele absolvierte und mehrfach in die Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft berufen wurde. Sein Debüt in der ersten Mannschaft feierte er bereits als 16-Jähriger. Insgesamt stehen 174 Spiele in der DEL2 bzw. 2.Bundesliga (alle für Riessersee) und 383 Oberliga-Spiele (für Riessersee, Füssen, Dortmund, Selb, Essen und Herne) in der Bilanz des Oberbayern. Für FASS hat er 45 Spiele (7 Tore, 23 Assists, 88 Strafminuten) bestritten.