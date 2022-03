Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Jungfüchse Weißwasser U23 sind der Playoff-Halbfinalgegner der Schönheider Wölfe. Die Lausitzer belegen in der Abschlusstabelle der Hauptrunde in der Regionalliga Ost den vierten Platz.

Somit steigt Spiel eins der Best-of-Three-Serie am kommenden Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr im Wolfsbau. Spiel zwei findet gleich am darauffolgenden Samstag, 26. März, um 20.15 Uhr in der Eisarena Weißwasser statt. Sollte ein drittes Spiel notwendig werden, findet dieses am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr wieder im Schönheider Wolfsbau statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich FASS Berlin und die Chemnitz Crashers gegenüber.