Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Schönheider Wölfe haben am Sonntagabend vor knapp 300 Zuschauern im Wolfsbau einen souveränen 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)-Heimsieg über die Dresdner Eislöwen Juniors eingefahren und sich mit diesem Erfolg die Tabellenführung in der Regionalliga Ost zurückerobert. Zudem durfte Wölfe-Goalie Niko Stark seinen ersten Shutout in dieser Spielzeit feiern und Tomas Rubes erzielte mit seinem Treffer zum 8:0 das 100. Saisontor für die Erzgebirger.

Dem nicht genug, gab es zudem eine weitere sehr erfreuliche Nachricht, denn kurz vor dem Spiel verlängerten die Erzgebirgssparkasse und der Schönheider Wölfe ihre Zusammenarbeit und unterzeichneten einen neuen Sponsorenvertrag.



Im Anschluss folgte der sportliche Teil des Abends, welcher gerade im ersten Drittel noch ziemlich zerfahren wirkte. Wie zu erwarten, hatten die Hausherren zwar die größeren Spielanteile, doch blieb in den ersten zwanzig Minuten noch vieles Stückwerk, wonach ein nüchternes 0:0 zur ersten Pause auf der Anzeigetafel stand.

Mit zunehmender Spielzeit kamen aber die Wölfe immer besser in Tritt und so schien das 1:0 durch Philip Riedel in der 27. Minute wie der berühmte „Brustlöser“, denn in der Folge ließen die Schönheider Puck und Gegner laufen und erhöhten sukzessive den Spielstand bis zum zweiten Pausentee durch die Tore von Kevin Piehler (28., 33.), Yannek Seidel (30.) und Vincent Wolf (39.) auf 5:0.

Mit der deutlichen Führung im Rücken ließen die Wölfe auch im Schlussabschnitt nichts mehr anbrennen und auch die tapfer kämpfenden Dresdnern kaum zu nennenswerten Chancen kommen. Stattdessen legte das Team von Coach Sven Schröder noch drei weitere eigene Treffer durch Petr Kukla (46.), Vincent Wolf (51.) und Tomas Rubes (53.) nach und gewinnt am Ende die Partie auch in der Höhe verdient mit 8:0.