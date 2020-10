Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem erfolgreichen Meisterschaftsauftakt am vergangenen Samstag zuhause gegen die Jungfüchse Weißwasser, sind die Schönheider Wölfe in der noch jungen Saison nun auch zum ersten Mal auswärts gefordert, wenn das Team von Trainer Sven Schröder am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, um 20 Uhr bei den Dresdner Eislöwen Juniors in der Energie-Verbund-Arena gastieren.

Während bei den Wölfen der Auftakt nahezu perfekt lief, setzte es für die Dresdner beim Auftaktspiel der Regionalliga Ost in Weißwasser eine deutliche 0:6-Niederlage gegen die Jungfüchse, wonach es im zweiten Spiel natürlich besser laufen soll. Für die Wölfe sind die Elbflorenzer schwer auszurechnen, da das Team von Trainer Thomas Barth laut Meldeliste und mit einem Kader von nominell 5 Torhütern, 17 Verteidigern und 26 Stürmern zwar extrem groß ist, aber zu den Spielen dann doch meist viele Akteure fehlen, was die Juniors natürlich dann auch entweder individuell stärker oder eben schwächer macht.

Schönheides Coach Sven Schröder ist es am Ende egal, mit welcher Mannschaft die Dresdner am Samstag auflaufen: „Auch wenn das Dresdner Team aktuell mit Förderlizenz-Spielern aus Erfurt (Oberliga Nord) gespickt ist und auch die eigenen DNL-Spieler dabei hat, für uns geht es am Ende darum, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, das Tempo hochzuhalten und sie zu Fehlern zu zwingen.“