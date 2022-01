Amateursport in Sachsen wieder möglich

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem der Amateursport im Freistaat Sachsen aufgrund der Anpassung der Corona-Notfall-Verordnung wieder möglich ist, nimmt auch die Regionalliga Ost den Spielbetrieb wieder auf. In einer Ligatagung am 12. Januar haben sich die Vereine darauf verständigt, nach einem 14-tägigen Trainingsvorlauf ab dem 29. Januar wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.

Die Spiele an den Wochenenden 29. bis 30. Januar 4. bis 6. Februar werden entsprechend der aktuellen Ansetzungen ausgetragen. Die Hauptrunde wird bis zum 20. März verlängert. An den zusätzlichen sechs Wochenenden sollen so viele ausgefallene Spiele wie möglich nachgeholt werden. Da es nicht möglich sein wird, alle Spiele nachzuholen und außerdem das Risiko weiterer Spielausfälle besteht, wird die Abschlusstabelle im Einklang mit der DEB-Spielordnung gemäß des Punktquotienten gebildet. Dabei werden für jede Mannschaft die erreichten Gesamtpunkte durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele dividiert.



Im Anschluss an die Hauptrunde wird der Meister der Regionalliga Ost in einer Play-off-Runde mit Halbfinale und Finale ermittelt. Der Modus wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, wenn die Schließungstermine der Eisstadien feststehen.