Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zumindest was die wichtigsten Positionen in einem Team angeht, überlassen die Schönheider Wölfe auch in der kommenden Saison 2020/21 nichts dem Zufall, sondern setzen auf Kontinuität. Nachdem mit Niko Stark und Oliver Granert bisher schon zwei Keeper feststanden, komplettiert jetzt Oliver „DJ“ Fengler das Wölfe-Torhüter-Trio mit seiner Vertragsverlängerung.

Man könnte auch sagen „Never change a winning Goalie-Team“, denn dieses war in den vergangenen zwei Spielzeiten mit der Garant für die sportlichen Erfolge. Oliver Fengler ist ein wichtiger Teil davon und überzeugte in der Doublesaison 2018/19 mit einem Schnitt von nur 1,52 Gegentoren pro Spiel als zweitbester Torhüter der Liga gleich hinter Niko Stark. Im letzten Jahr lieferte „DJ“ erneut konstant gute Werte und Leistungen, was ihm, hinter Niko Stark und Preussens Erik Reukauf, mit durchschnittlich 2,26 Gegentoren pro Spiel den dritten Platz bei den Liga-Goalies einbrachte.

Nun geht Oliver Fengler in seine vierte Saison unter Wölfe-Coach Sven Schröder, welcher sich wie folgt zur Vertragsverlängerung äußerte: „DJ arbeitet stets an sich und gehört einfach in dieses Team. Er macht als Backup hinter Nico einen sehr guten Job und wenn er rein kommt, ist Verlass auf ihn.“