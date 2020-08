Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Dezember 2019 kehrte er zu FASS Berlin zurück und übernahm auf Anhieb die Rolle als Center der zweiten Angriffsreihe. Zudem war er meist in der ersten Power-Play-Formation dabei. Die Rede ist von Ludwig Wild, der auch 2020/21 weiter im Erika-Heß-Eisstadion auflaufen wird.

Der 25-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut, bei dem er es bis in die Schüler-Nationalmannschaft schaffte. 2011 kam er nach Berlin und blieb drei Jahre bei den Eisbären Juniors (110 DNL-Spiele). In diese Zeit fielen auch die ersten Einsätze für FASS in der damaligen Oberliga Ost. Über den EV Landshut, den Deggendorfer SC und die Dresdner Eislöwen (DEL2 und Oberliga Süd) kam Wild 2017 zurück nach Berlin und schloss sich dem ehemaligen Charlottenburger Lokalrivalen an. Für FASS hat der spielintelligente Angreifer bislang 30 Spiele (8 Tore, 17 Assists, 38 Strafminuten) bestritten.