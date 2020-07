Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der zweite Neuzugang von FASS Berlin ist ein Hochkaräter: Marvin Krüger kommt von den Rostock Piranhas zurück in seine Heimatstadt.

Der 30-jährige Außenstürmer hat fünf Jahre in der DEL gespielt (220 Spiele) und errang 2010 mit den Hannover Scorpions unter Trainer Hans Zach die Deutsche Meisterschaft. Weitere höherklassige Stationen waren die Nürnberg Ice Tigers, die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Heilbronner Falken. Zuletzt in Rostock trug Krüger sogar das „C“, fiel aber verletzungsbedingt schon früh in der Saison aus.

„Ich wollte nach Berlin zurück, und da kam für mich nur FASS in Frage“, meint der hochgewachsene Stürmer, der im Erika-Heß-Eisstadion auf seinen Bruder Kim-Joel Krüger trifft. Dieser verlängerte seinen Vertrag ebenfalls und geht in seine fünfte Saison für das Weddinger Team. Bei dem 27-jährigen Angreifer stehen bislang 122 Spiele (16 Tore, 25 Assists, 26 Strafminuten) in den Aufzeichnungen.

FASS kann damit erstmals seit 2008 wieder zwei Brüder gemeinsam auf das Eis bringen.