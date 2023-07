Von der DEL in die Regionalliga Ost

Lesedauer: ca. 1 Minute

Von den Augsburger Panthern (DEL) wechselt Henry Haase zu FASS Berlin. Der Defender war zuletzt Alternate Captain der Panther und blickt auf 511 DEL-Spiele sowie acht Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft zurück.

Haase hatte seine Senioren-Karriere einst bei FASS begonnen und zwischen 2009 und 2013 insgesamt 93 Spiele (mit 26 Toren und 46 Assists) für die Nordberliner absolviert. 2013 war Henry Haase maßgeblich am Gewinn des Oberliga Ost-Pokals beteiligt, dem bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Seinerzeit kooperierte FASS mit den Eisbären, was sich als Erfolgsmodell für die Entwicklung von Talenten erwies. In der DEL lief Haase für die Augsburger Panther, die Eisbären Berlin und die Düsseldorfer EG auf.

„Wir wollten nach Berlin zurück, und da ist FASS einfach die beste Adresse“, erklärt der 30-jährige. „Wir haben eine starke Mannschaft, welche den Fans bestimmt viel Freude machen wird.“

„Wir freuen uns sehr über Henrys Entscheidung, sich wieder FASS anzuschließen“, sagt der Sportliche Leiter Peter Wagenfeldt. „Für uns ist das eine großartige Bestätigung unseres Konzepts: Wir wollen die erste Wahl für die besten Berliner Spieler sein, die ihre berufliche Zukunft gestalten und zugleich in einem starken Team Eishockey spielen wollen.“