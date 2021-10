Drittes Auswärtsspiel in Folge

Schönheider Wölfe zu Gast bei den Dresdner Eislöwen Juniors

​Zum dritten Auswärtsspiel in Folge müssen die Schönheider Wölfe am kommenden Samstag, 30. Oktober, in die sächsische Landeshauptstadt reisen, wenn um 20 Uhr die Par...