Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Wolfes, denn eine Woche vor dem Meisterschaftsbeginn in der Regionalliga Ost und damit zum Abschluss der Testspielphase stehen sich die erzgebirgischen Schönheider Wölfe und die hochfränkischen Selber Wölfe 1b im doppelten Vergleich gegenüber.

Spiel eins findet am Samstag, 26. September, um 17 Uhr im Schönheider Wolfsbau statt, ehe es nur einen Tag später, am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr in der Selber Netzsch-Arena zu direkten Rückspiel kommt.

Zudem wird es auf dem Eis ein Wiedersehen mit den 2019-Meister-Double-Zwillingen Eric und Chris Neumann geben, welche ab der kommenden Spielzeit für die 1b-Vertretung des VER Selb auflaufen werden.