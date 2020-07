Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Januar 2015 – kurz nach seinem 17. Geburtstag – feierte er sein Debüt für FASS Berlin in der damaligen Oberliga Ost. Seitdem ist Dennis Merk ein fester Bestandteil der Teams geworden. Auch in der Saison 2020/21 geht er im Erika-Heß-Eisstadion auf Torejagd.

In der vergangenen Spielzeit ließ es der Bully-Spezialist, der sich auf der Center-Position am wohlsten fühlt, nur sechsmal im gegnerischen Kasten klingeln. „Natürlich will ich wieder häufiger treffen“, meint er. „Wichtiger ist aber, dass wir als Mannschaft den nächsten Schritt machen.“

Inzwischen blickt der 22-Jährige bereits auf 147 Spiele für den Weddinger Club zurück, in denen er 56 Tore und 72 Assists erzielt hat (154 Strafminuten). Ausgebildet wurde er bei den Eisbären Juniors, für die er 119 DNL-Spiele absolvierte.