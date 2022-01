Regionalliga Ost vor Rückkehr in den Spielbetrieb

​Das Jahr 2022 bringt endlich wieder gute Nachrichten für die Regionalliga Ost. Das Trainings- und Spielverbot im sächsischen Seniorensport endet in dieser Woche, so dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Kürze bevorsteht. Die Vereine kommen daher zu einer Ligatagung zusammen.

Bis dahin steht ein neuer Wettbewerb an: Die Berliner Mannschaften treffen im neugeschaffenen Berliner Regionalliga-Pokalaufeinander. In einer Einfachrunde werden die Berlin Blues, die Eisbären Juniors und FASS die Frage klären, wer in der Saison 2021/22 die Nummer 2 im Berliner Eishockey ist. Hier ist der Spielplan des Berliner Regionalliga-Pokals:

Samstag, 15. Januar, 19 Uhr: FASS Berlin – Berlin Blues (Erika-Heß-Eisstadion)

Freitag, 21. Januar, 19.30 Uhr: Berlin Blues – Eisbären Juniors Berlin (Eissporthalle Charlottenburg) *

Sonntag, 23. Januar, 16 Uhr: Eisbären Berlin Juniors – FASS Berlin (Wellblechpalast)

* Der Termin am kommenden Freitag in der Eissporthalle Charlottenburg ist noch nicht final bestätigt.

Der Pokal wird unmittelbar im Anschluss an Spiel 3 an den Tabellenersten überreicht.

FASS-Trainer Christopher Scholz und sein Team sind derzeit unter erschwerten Bedingungen im Trainingsbetrieb. Leider gibt es einige positive Coronafälle in der Mannschaft, während andere Spieler aufgrund ihrer Boosterimpfung ausfallen. Insbesondere die Verteidigung ist personell ausgedünnt. Zumindest an diesem Samstag wird nur ein ersatzgeschwächter Kader zur Verfügung stehen. „Wir werden etwas improvisieren müssen“, meint Scholz hierzu. „Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich solche Situationen in der verbleibenden Saison wiederholen. Zum Glück ist unser Kader groß genug, das aufzufangen.“